الإطاحة بإرهابيين اثنين في بغداد وديالى وضبط متفجرات في الانبار

2021/06/28 | 23:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اعلنت الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، القبض على ارهابيين اثنين في بغداد وديالى، مع ضبط كمية كبيرة من العبوات الناسفة والمتفجرات في الانبار .

وقال بيان للاستخبارات تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "معلومات اكدت وجود ارهابيين اثنين من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب في بغداد منطقة الشعب وجلولاء في ديالى ، حيث تمكنت مفارز شُعبْ الاستخبارات العسكرية من القبض عليهما".

وأضاف، أن "معلومات اخرى اشارت الى وجود كميات كبيرة من العبوات الناسفة والمواد المتفجرة في مناطق البوحياة بقضاء حديثة والقرية العصرية بالرمادي وتلعفر غرب نينوى، حيث تحركت على اثرها مفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة( الانبار ) ".

وأوضح، انه "تم العثور على ١٤٧ عبوة ناسفة على شكل جلكانات سعة 20 لتر معبأة بمادة السي فور، و 68 صاعق تفجير و14 عبوة مختلفة شكلية و9 مساطر تفجير و9 قنابر هاون مختلفة و 4 مقذوفات عيار 155 ملم ، وصاروخ ضد الدروع ، فيما تكفلت المفارز الهندسة المرافقة للقوة برفع المواد وتفجيرها تحت السيطرة ضمن قواطعها".

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