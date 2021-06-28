فؤاد حسين لنظيره الكندي: لن نسمح بأن يكون العراق ساحة للحرب

2021/06/28 | 23:11 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد وزير الخارجيَّة فؤاد حسين لنظيره الكنديّ مارك جارنو، الأثنين، ان العراق لن يسمح بأن يكون ساحة حرب، مؤكداً على ضرورة احترام السيادة العراقيّة، وإيقاف الانتهاكات.

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وذكرت الوزارة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (28 حزيران 2021)، ان "وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، التقى، اليوم الاثنين، وزير الخارجيَّة الكنديّ مارك جارنو، على هامش مشاركته في اجتماع التحالف الدولي لهزيمة تنظيم داعش الإرهابيّ في روما، وجرى بحث مُستجدّات الأوضاع في العراق، كما تناول اللقاء مُختلِف أوجه العلاقات الثنائيّة، وسُبُل التعاون في شتى المجالات، وأكّد الوزير على أهمّية تحقيق الشراكة بين العراق وكندا"، مُثمِّناً "جُهُود كندا ضمن التحالف الدوليّ لمُحارَبة داعش".

وشدد الوزير على أنّ "العراق لن يسمح بأن يكون ساحة حرب"، داعياً إلى "ضرورة احترام السيادة العراقيّة، وإيقاف الانتهاكات، مُشيراً إلى تمسُّك العراق بسيادته وتعزيز ذلك عبرَ ادامة التنسيق والتواصل مع مختلف الأطراف ومن خلال المبادرات والمساعي الدبلوماسيّة".

وبين حسين ان "جُهُود الحُكُومة العراقيَّة في مُواجهة ما تبقّى من جيوب الإرهاب، علاوة على دعم العراق في محاربة فكره المتطرف".كما تطرّق الوزير، بحسب البيان إلى "استعدادات الحُكُومة العراقيَّة لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد وفق معايير وشُرُوط تُعِيد ثقة الشعب العراقيّ بجدوى المُشارَكة السياسيَّة".

من جانبه أعرب وزير الخارجيَّة الكنديّ مارك جارنو، عن "دعم بلاده لجُهُود العراق في تحقيق الأمن، والاستقرار، مُؤكّداً استمرار التعاون بين البلدين، والعمل على التهدئة، ومنع التصعيد".

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