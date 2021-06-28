2021/06/28 | 23:16 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 28 يونيو 2021 | 11:09 مساءً

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خالد الاسدي يدين تكرار استهداف القوات الأمريكية للحشد الشعبي

بغداد/..



ادان رئيس ائتلاف العمق الوطني خالد الاسدي تكرار استهداف الابطال من منتسبي وابناء القوات المسلحة ( الحشد الشعبي ) من قبل قوات امريكية.



وقال الاسدي في تغريده على تويتر تابعته "عين العراق نيوز"، "ندين وبأشد العبارات تكرار استهداف الابطال من منتسبي وابناء القوات المسلحة ( الحشـد الشعبي ) من قبل قوات امريكية وهو امر خطير وينبأ عن بداية هجمات وصراع سيكون له تداعيات خطيرة على أمن العراق".



وأضاف" اذ نحمل الادارة الامريكية مسؤولية ما جرى وسيجري من احداث وتصعيد ندعو الحكومة العراقية الى تحمل مسؤوليتها الوطنية وتطبيق قرار مجلس النواب العراقي بانهاء الوجود العسكري الاجنبي على الاراضي العراقية وعدم التهاون فيما يتعلق بدماء قواتنا المسلحة العراقية، والرحمة والرضوان لشهدائنا الابرار".



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