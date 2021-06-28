الخالدي: فتوى المرجعية هي التي قضت على المشروع الامريكي

2021/06/28 | 23:16 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكدت الباحثة بالشأن السياسي، ضحى الخالدي، اليوم الاثنين، ان فتوى المرجعية هي التي قضت على المشروع الامريكي وأججت أحقاد واشنطن، مشيرة ان الاستعراض العسكري للحشد حاله حال استعراض الجيش باعتباره.وقالت الخالدي، في برنامج حصاد الايام التي تبثه قناة الايام الفضائية، ان “السفير الامريكي طالب المسؤولين بالمساهمة لتفعيل عريضته التي تنص على القضاء على […]

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