شيخ فخذ عشيرة عربية: الأتحاد الوطني الكوردستاني حزب الجميع

2021/06/28 | 23:27 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الشيخ أحمد محمد الحمودي شيخ فخذ الحياديين في خانقين أن الحياة تحت راية الأتحاد الوطني الكوردستانىي وقوات البيشمركة له طعم خاص لأنهم لا يريدون التفرقة والنبذ الطائفي.

وقال الحمودي في تصريح لـPUKmedia: أن الحياة الأن وبعد انسحاب قوات البيشمركة من خانقين أصبحت صعبة جدا وأصبحنا لقمة سائغة للأرهابيين ولا أحد يدافع عنا الآن وليس هناك أستقرار في مناطقنا.

وأضاف: أن خانقين وأطرافها مدينة كوردستانية 100% وأن مالكها الوحيد أقليم كوردستان وهناك أطراف ينزعجون من التعايش السلمي الذي يوفرها الأتحاد الوطني الكوردستاني في المنطقة.

PUKmedia / عمراواره

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