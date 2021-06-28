باحث: عدد الملقحين بكورونا في العراق لا يلبي الطموح

2021/06/28 | 23:27 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الدكتور حيدر معتز محي الباحث بالشأن البايولوجي والفايروسات البيئية، يوم الاثنين، ان الارقام التي تنشرها وزارة الصحة الاتحادية بشأن عدد المطعمين بكورونا في اليوم الواحد، لا تلبي الطموح.

وقال محي في تصريح خاص لـ PUKmedia: ان اقبال المواطنين على لقاحات كورونا بحسب البيانات الرسمية لوزارة الصحية الاتحادية، تبين اننا لم نتجاوز مرحلة المليون مطعم باحدى لقاحات كورونا، حتى الآن.

واضاف: انه وحسب ملحق كوفاكس الذي اتى بـ 3 انواع من اللقاحات، هذه الارقام لا تلبي الطموح بعكس باقي الدول التي وصلت الى مراحل تطعيم اكثر من نصف مجتمعي، لافتا الى ان نسبة الملقحين لدى تلك الدول في اليوم الواحد تختلف عن نسبة متلقي اللقاح في العراق وهذه الارقام اكيد توصل الى نتائج جيدة في باقي الدول بخلاف العراق.

وشدد الخبير البايولوجي حاجة البلاد الى زيادة عدد مراكز التطعيم ووضع برنامج سريع لتصنيف الملقحين حسب الفئات او حسب أماكن العمل لزيادة اعداد المطعمين بأحد لقاحات كورونا خلال اليوم الواحد، مردفا، ان الاعراض الجانبية للتطعيم باحد لقاحات كورونا، تتفاوت من شخص الى آخر، وهي حسب رد فعل الجهاز المناعي للشخص المطعم، مشيرا الى انه من الممكن ان ترتفع درجة حرارة الجسم كعارض جانبي وممكن ان لا تظهر من الاساس.

وكانت وزارة الصحة والبيئة الاتحادية قد أكدت، اليوم الاثنين، زيادة الإقبال على لقاحات كورونا، فيما أكدت عدم تسجيل أية أعراض جانبية على من تم تطعيمهم باللقاح.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية إن "الاقبال على لقاح كورونا حالياً أفضل من المدة الماضية إلا أن نِسبة الإقبال مقارنة بباقي دول العالم لا ترتقي للمستوى المطلوب".

وأكد أن "جميع اللقاحات التي توفرها وزارة الصحة آمنة وفعالة ومصرح بها من قبل منظمة الصحة العالمية ولا يوجد تفضيل بين لقاح وآخر"، لافتا إلى أن "الوزارة لم تسجل أية أعراض جانبية على المتلقحين".

وحذر من أن "الإصابات بفيروس كورونا تزداد وسجلت وفيات في صفوف الشباب وأكثر فئة عرضة للخطر هم كبار السن"، حاثاً المواطنين على "الإسراع بالتطعيم باللقاح باعتباره الطريقة الأمثل للتحصين من الوباء".

PUKmedia خاص

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