رئاسة الجمهورية: التصعيد الحاصل يقوّض جهود تعزيز الأمن والاستقرار

2021/06/28 | 23:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأدانت رئاسة الجمهورية، اليوم الاثنين، الهجوم الذي استهدف موقعاً على الحدود العراقية السورية وأسفرَ عن استشهاد عددٍ من أفراد قوات الحشد الشعبي وإصابة آخرين، فيما اكدت ان التصعيد الحاصل يقوّض جهود تعزيز الأمن والاستقرار .وقال الناطق باسم رئاسة الجمهورية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، إن "التصعيد الحاصل مدانٌ، ويمثّل خرقاً للسيادة العراقية وللأمن الوطني ويقوّض الجهود الوطنية القائمة لتحقيق وتعزيز الأمن والاستقرار"، مشيراً إلى أن "العراق يجدد رفضه أن يكون ساحة للصراعات والمحاور، كون ذلك يتنافى مع المواثيق الدولية".وأضاف، أن "الاستهداف الأخير وما سبقه من حوادث قصف على أربيل وفي مناطق أخرى مدانةٌ وخارجة عن القانون ولا تصبُّ في المصلحة العليا للبلد"، داعياً إلى "ضبط النفس وتجنب التصعيد وعدم الانجرار وراء أفعال لا تخدم أمن واستقرار العراق والمنطقة ككل".وأشار الناطق إلى أن العراق يدعم بقوة، ومن خلال جهود دبلوماسية كبيرة تُبذل، مساراتِ الحوار والتواصل مع مختلف الأطراف من أجل ضمان أمنه واستقراره وكامل سيادته، وتخفيف التوترات والأزمات في المنطقة، ورفض الأعمال العدائية من أي طرف وبأيّ شكل من الأشكال.

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