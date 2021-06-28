قمر الدين..حلويات غوطة دمشق تعود من تحت الصفر

2021/06/28 | 23:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دمشق‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬داخل‭ ‬مزرعته‭ ‬وسط‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬لدمشق،‭ ‬يغسل‭ ‬بلال‭ ‬زبيبي‭ ‬حبات‭ ‬المشمش‭ ‬البرتقالية،‭ ‬تمهيداً‭ ‬لعصرها‭ ‬وتجفيفها،‭ ‬بعد‭ ‬معاودته‭ ‬انتاج‭ ‬حلويات‭ ‬قمر‭ ‬الدين‭ ‬الشهيرة‭ ‬الذي‭ ‬توقّف‭ ‬طوال‭ ‬سنوات‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬سوريا‭.‬ تناقلت‭ ‬عائلة‭ ‬زبيبي‭ ‬جيلاً‭ ‬بعد‭ ‬جيل‭ ‬زراعة‭ ‬المشمش‭ ‬وصناعة‭ ‬حلويات‭ ‬قمر‭ ‬الدين،‭ ‬لكن‭ ‬الحرب‭ ‬دفعت‭ ‬بأفرادها‭ ‬إلى‭ ‬مغادرة‭ ‬مزارعهم‭ ‬في‭ […]

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