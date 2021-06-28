القرفة..فوائد لمرضى القلب وكورونا ومحاذير بشأن السكري

2021/06/28 | 23:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دكتور‭ ‬مناف‭ ‬الطائي‭ ‬ هناك‭ ‬نوعان‭ ‬من‭ ‬القرفة‭ ‬القرفة‭ ‬الحاره‭ ‬النافعة‭ ‬لمرضى‭ ‬الداء‭ ‬السكري‭ ‬ولكنها‭ ‬لا‭ ‬تغني‭ ‬عن‭ ‬العلاج‭ ‬الطبي‭ ‬والقرفة‭ ‬البارد‭ ‬حيث‭ ‬انها‭ ‬نافعة‭ ‬لبعض‭ ‬الامراض‭ ‬ولا‭ ‬يجوز‭ ‬مرضى‭ ‬الداء‭ ‬السكري‭ ‬تناولها‭ ‬لانها‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬النشأ‭ ‬والنشا‭ ‬بطبيعته‭ ‬يرفع‭ ‬معدل‭ ‬الداء‭ ‬السكري‭ ‬بالدم‭ ‬ 1-‭ ‬القرفة‭ ‬الحارة‭ ..‬تمنع‭ ‬تخثر‭ ‬الدم‭ ‬الناتج‭ ‬ إصابة‭ […]

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