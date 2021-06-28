إطلاق 12 حيواناً من أصغر الخنازير في العالم إلى الطبيعة

2021/06/28 | 23:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماناس‭- ‬الهند‭ – (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أطلق‭ ‬اثنا‭ ‬عشر‭ ‬حيوانا‭ ‬من‭ ‬أصغر‭ ‬الخنازير‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬في‭ ‬الطبيعة‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬الهند‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬حماية‭ ‬لزيادة‭ ‬أعداد‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يُعتقد‭ ‬أنه‭ ‬انقرض‭.‬وتعيش‭ ‬الخنازير‭ ‬القزمية،‭ ‬واسمها‭ ‬العلمي‭ “‬بوركولا‭ ‬سالفانيا‭”‬،‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬العشبية‭ ‬الرطبة،‭ ‬وقد‭ ‬كانت‭ ‬موجودة‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬السهول‭ ‬عند‭ ‬سفوح‭ ‬جبال‭ ‬الهيمالايا‭ ‬في‭ […]

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