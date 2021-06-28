عضو المجلس الاستشاري للرئيس الامريكي السابق: هناك احترام كبير للامام السيستاني في الولايات المتحدة

2021/06/28 | 23:33 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد عضو المجلس الاستشاري للرئيس الامريكي السابق، غبريال صوما، اليوم الاثنين، ان هناك احترام كبير للامام السيستاني في امريكا، مبينا ان الحشد الشعبي ابن العراق ورمز سيادتها وهيبتها.وقال صوما في برنامج الحصاد الايام التي تبثه قناة الايام الفضائية، ان “هناك احترام كبير للامام السيستاني في امريكا والسفير الامريكي يمثل رأيه، و سياسة امريكا […]

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