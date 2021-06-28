2021/06/28 | 23:33 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | بايدن: إيران لن تحصل على سلاح نووي وأنا في السلطة

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