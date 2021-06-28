وفد ياباني يزور ميناءي ام قصر الشمالي والجنوبي ويطلع على سير الاعمال فيهما

2021/06/28 | 23:41 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة/ نينا/زار وفد من وكالة جايكا اليابانية ميناءي ام قصر الشمالي والجنوبي واطلع على سير الاعمال فيهما.واكد مدير عام شركة الموانئ فرحان محيسن الفرطوسي في بيان ضرورة تسهيل الاجراءات لزيارة الوفود الاجنبية للاطلاع على سير عمل الموانئ واجراءاتها وللوقوف على الاليات المتبعة في عمل الموانئ : مشيرا الى أن إدارة الشركة العليا وملاكاتها تعمل على مدار الساعة من أجل تطوير الموانئ لتلتحق بركب موانئ العالمواوضح الفرطوسي ،ان الوفد اطلع على سير آلية العمل وكيفية تخليص البصائع وانواعها وعن عمل شركات التشغيل المشترك ومعرفة الاعماق المحاذية للارصفة والمعدات الثقيلة وعن استيفاء أجور البضائع وعمليات المناولة والجانب الأمني./انتهى

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