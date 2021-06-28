امانة مجلس الوزراء تحث الوزارات لدعم مشروع الحوكمة الإلكترونية

2021/06/28 | 23:41 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ ترأسَ الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزّي، اجتماع الفريق الاستشاري للجنة تنسيق وإدارة النشاط الحكومي باتجاه إنشاء الحوكمة الإلكترونية.وقال الغزي بحسب بيان لامانة مجلس الوزراء إنّ "الحكومة العراقية تولي مشروع الحوكمة أهمية بالغة؛ كونه سيسهم في تحديث عمل مؤسسات الدولة، وتطوير آدائها، كما يسهم في القضاء على الروتين وضبط البيانات، وتفكيك شبكات الفساد، ووجّه عدة توجيهات فنية وإدارية أبرزها: حث الوزارات على أن يكون جزءٌ من مخصصاتها المالية السنوية لدعم أقسام تقنية المعلومات ومشروع الحوكمة الإلكترونية ".وناقش الاجتماع بحسب البيان ,الموضوعات المُدرجة على جدول أعماله، وتضمنت عرض الهيكلية المُقترحة لمركز البيانات الوطني، وآلية إدارة المشاريع وتوزيع الملاكات الوظيفية تشارك البيانات مع الوزارات، إلى جانب الاستماع للعرض بشأن مشروعَي البلدية الإلكترونية، وخارطة العراق ".كما بحث الاجتماع التوصية الخاصة بإنشاء فريق القوانين والسياسات الرقمية للحوكمة الإلكترونية"./انتهى2

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