الرئاسة العراقية تصدر بياناً تدعو فيه إلى ’ضبط النفس’ وعدم خرق السيادة

2021/06/28 | 23:42 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

دانت رئاسة الجمهورية، الاثنين، الهجوم الذي استهدف موقعاً على الحدود العراقية السورية، مؤكدة ان التصعيد الحاصل يقوّض جهود تعزيز الأمن والاستقرار.

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وقال الناطق باسم رئاسة الجمهورية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (28 حزيران 2021)، إن "التصعيد الحاصل مدانٌ، ويمثّل خرقاً للسيادة العراقية وللأمن الوطني ويقوّض الجهود الوطنية القائمة لتحقيق وتعزيز الأمن والاستقرار"، مشيراً إلى أن "العراق يجدد رفضه أن يكون ساحة للصراعات والمحاور، كون ذلك يتنافى مع المواثيق الدولية".

وأضاف، أن "الاستهداف الأخير وما سبقه من حوادث قصف على أربيل وفي مناطق أخرى مدانةٌ وخارجة عن القانون ولا تصبُّ في المصلحة العليا للبلد"، داعياً إلى "ضبط النفس وتجنب التصعيد وعدم الانجرار وراء أفعال لا تخدم أمن واستقرار العراق والمنطقة ككل".

وأشار الناطق إلى أن العراق يدعم بقوة، ومن خلال جهود دبلوماسية كبيرة تُبذل، مساراتِ الحوار والتواصل مع مختلف الأطراف من أجل ضمان أمنه واستقراره وكامل سيادته، وتخفيف التوترات والأزمات في المنطقة، ورفض الأعمال العدائية من أي طرف وبأيّ شكل من الأشكال".

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