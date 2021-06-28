2021/06/28 | 23:48 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد عضو قيادة العمليات في الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، ان امريكا لا تعرف سوى لغة القوة، ولاتنردع الا بالمقاومة.وقال الزيدي في برنامج حصاد الايام التي تبثه قناة الايام الفضائية، ان امريكا لا تعرف سوى لغة القوة، ولاتنردع الا بالمقاومة التي لولاها لتعدت افعال امريكا ما فعلته في فييتنام”.واضاف “كنا نتوقع موقف الحكومة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عضو قيادة العمليات في الحشد الشعبي: امريكا لاتنردع الا بالمقاومة) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عضو قيادة العمليات في الحشد الشعبي: امريكا لاتنردع الا بالمقاومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).