اعتقال 60 شخصاً بتهمة تجارة وتعاطي المخدرات وسط بغداد

2021/06/28 | 23:51 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الاثنين، باعتقال 60 شخصاً بتهمة تجارة وتعاطي المخدرات وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "خلال حملة امنية نفذتها قيادة شرطة بغداد ضمن منطقة البتاوين تم القبض على اكثر من 60 متهما ومشتبها بهم بتهمة تجارة وتعاطي المخدرات"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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