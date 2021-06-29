طابخة ام كرار شلغم بالدبس-علي السوداني

2021/06/29 | 00:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هذا‭ ‬هو‭ ‬تمام‭ ‬المشهد‭ ‬القائم‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬بلاد‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬القهرين‭ ‬العظيمين‭ .‬ شابٌّ‭ ‬غضٌّ‭ ‬وسيمٌ‭ ‬لطيفٌ‭ ‬،‭ ‬وقد‭ ‬يكون‭ ‬من‭ ‬الصنف‭ ‬الذي‭ ‬يرتدي‭ ‬بنطرون‭ ‬كاوبوي‭ ‬ممزق‭ ‬من‭ ‬صوب‭ ‬الركبتين‭ ‬وهابط‭ ‬قليلاً‭ ‬من‭ ‬الخلف‭ ‬كي‭ ‬يجعل‭ ‬الجزء‭ ‬الأعلى‭ ‬من‭ ‬مؤخرته‭ ‬فرجةً‭ ‬ومتعة‭ ‬للناظرين‭ ‬والبصاصين‭ !!‬ تعثرت‭ ‬به‭ ‬مصادفة‭ ‬على‭ ‬حائط‭ ‬الفيسبوك‭ ‬،‭ ‬يوم‭ […]

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