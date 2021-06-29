2021/06/29 | 00:03 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هذا هو تمام المشهد القائم حتى الآن في العراق بلاد ما بين القهرين العظيمين . شابٌّ غضٌّ وسيمٌ لطيفٌ ، وقد يكون من الصنف الذي يرتدي بنطرون كاوبوي ممزق من صوب الركبتين وهابط قليلاً من الخلف كي يجعل الجزء الأعلى من مؤخرته فرجةً ومتعة للناظرين والبصاصين !! تعثرت به مصادفة على حائط الفيسبوك ، يوم […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طابخة ام كرار شلغم بالدبس-علي السوداني) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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