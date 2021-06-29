البنتاغون‭:‬بايدن‭ ‬أعطى‭ ‬أوامره‭ ‬لضربات‭ ‬رادعة‭ ‬تمنع‭ ‬تهديد‭ ‬مصالحنا‭ ‬

2021/06/29 | 00:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فصائل‭ ‬موالية‭ ‬لايران‭ ‬ترد‭ ‬على‭ ‬الضربات‭ ‬الأمريكية‭ ‬باستهداف‭ ‬قاعدة‭ ‬في‭ ‬سوريا بغداد‭- ‬روما‭- ‬بيروت‭ – -‬الزمان‭ ‬ بيروت‭,‬الزمان‭ – ‬اطلقت‭ ‬فصائل‭ ‬موالية‭ ‬لايران‭ ‬مساء‭ ‬الاثنين‭ ‬قذائف‭ ‬مدفعية‭ ‬عدة‭ ‬على‭ ‬قاعدة‭ ‬عسكرية‭ ‬أميركية‭ ‬في‭ ‬حقل‭ ‬العمر‭ ‬النفطي‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬دير‭ ‬الزور‭ ‬بشرق‭ ‬سوريا،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يسفر‭ ‬القصف‭ ‬عن‭ ‬ضحايا،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬افاد‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ […]

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