2021/06/29 | 00:03 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فصائل موالية لايران ترد على الضربات الأمريكية باستهداف قاعدة في سوريا بغداد- روما- بيروت – -الزمان بيروت,الزمان – اطلقت فصائل موالية لايران مساء الاثنين قذائف مدفعية عدة على قاعدة عسكرية أميركية في حقل العمر النفطي في محافظة دير الزور بشرق سوريا، من دون أن يسفر القصف عن ضحايا، وفق ما افاد المرصد السوري […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنتاغون:بايدن أعطى أوامره لضربات رادعة تمنع تهديد مصالحنا ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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