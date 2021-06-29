الأزهر يدخل على خط أزمة سد النهضة الاثيوبي

2021/06/29 | 00:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة‭- ‬مصطفى‭ ‬عمارة نفى‭ ‬مصدر‭ ‬مسؤول‭ ‬بوزارة‭ ‬الري‭ ‬الأنباء‭ ‬التي‭ ‬ترددت‭ ‬عن‭ ‬قيام‭ ‬أثيوبيا‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬أمس‭ ‬بعملية‭ ‬الملء‭ ‬الثاني‭ ‬لسد‭ ‬النهضة‭ ‬وقال‭ ‬المسؤول‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬أنّ‭ ‬صور‭ ‬الأقمار‭ ‬الصناعية‭ ‬التي‭ ‬حصلت‭ ‬عليها‭ ‬مصر‭ ‬أكدت‭ ‬أن‭ ‬أثيوبيا‭ ‬لم‭ ‬تبدأ‭ ‬بعد‭ ‬الملء‭ ‬الثاني‭ ‬للسد،‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬رصد‭ ‬أي‭ ‬انخفاض‭ ‬في‭ ‬منسوب‭ ‬الإيراد‭ ‬اليومي‭ […]

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