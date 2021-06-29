توقف مفاجئ لخطين لنقل الطاقة الكهربائية في ديالى

2021/06/29 | 00:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / أعلنت مديرية توزيع الكهرباء في ديالى توقف خطي نقل الكهرباء من الجانب الإيراني لأسباب مجهولة.وقالت المديرية في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخه منه إن خطي ديالى_ميرساد 400 كي في المغذي لاقضية الخالص وبعقوبة وبلدروز، وخط سربيل زهاب 150 كي في المغذي لاقضية خانقين والمقدادية توقفا بشكل مفاجئ من الجانب الإيراني دون معرفة الأسباب.وأشارت إلى أن "هذا الأمر تسبب بانقطاع التيار الكهربائي في عموم محافظة ديالى، إضافة إلى تقليل حصة الطاقة المجهزة للمحافظة ./انتهى

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