وزير الخارجية يؤكد ان العراق لن يسمح بأن يكون ساحة حرب

2021/06/29 | 00:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكد وزير الخارجية فؤاد حسين ان العراق لن يسمح بأن يكون ساحة حرب .وذكر بيان لوزارة الخارجية ان , الوزير التقى اليوم الاثنين نظيره الكندي مارك جارنو، على هامش مشاركته في اجتماع التحالف الدولي لهزيمة تنظيم داعش الإرهابيّ في روما، وجرى بحث مُستجدّات الأوضاع في العراق، كما تناول اللقاء مُختلِف أوجه العلاقات الثنائيّة، وسُبُل التعاون في شتى المجالات ".وأكّد وزير الخارجية خلال اللقاء أهمّية تحقيق الشراكة بين العراق وكندا، مُثمِّناً جُهُود كندا ضمن التحالف الدوليّ لمُحارَبة داعش ".وشدد على أنّ , العراق لن يسمح بأن يكون ساحة حرب، داعياً إلى ضرورة احترام السيادة العراقيّة، وإيقاف الانتهاكات، مؤكد على تمسُّك العراق بسيادته وتعزيز ذلك عبرَ ادامة التنسيق والتواصل مع مختلف الأطراف ومن خلال المبادرات والمساعي الدبلوماسيّة".واشار الوزير الى جُهُود الحُكُومة العراقيَّة في مُواجهة ما تبقّى من جيوب الإرهاب، علاوة على دعم العراق في محاربة فكره المتطرف ".كما تطرّق وزير الخارجية إلى استعدادات الحُكُومة العراقيَّة لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد وفق معايير وشُرُوط تُعِيد ثقة الشعب العراقيّ بجدوى المُشارَكة السياسيَّة ".من جانبه اعرب وزير الخارجيَّة الكنديّ عن دعم بلاده لجُهُود العراق في تحقيق الأمن والاستقرار، مُؤكّداً استمرار التعاون بين البلدين والعمل على التهدئة، ومنع التصعيد"./انتهى2

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