شامٌ بلا بعضِ الشام - ربيع نعيم مهدي

2021/06/29 | 00:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ربيع_نعيم_مهدي (1)منذ فترة ليست بالقصيرة أحاول غض النظر عن الكثير من الاخبار، لأنها ليست سوى ظواهر صوتية يتردد صداها لفترة قصيرة ثم يتلاشى، ومن هذه الظواهر خطاب تتناقله وسائل الإعلام عن (شام جديد) ومشروع لمشرق عربي، والذي يمكن وصفه بأنه خطاب خجول عند مقارنته مع خطابات وحملات اعلامية رافقت مشاريع مماثلة في تاريخ القريب، والتي وإن اختلفت مسمياتها إلا ان مضمونها واحد، فـ "الوحدة، والاتحاد، ومجلس التعاون...



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