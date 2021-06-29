2021/06/29 | 00:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت خلية الاعلام الامني، ضبط كدسين للأسلحة والاعتدة الثقيلَة شمالي بغداد.وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد من خلال قوة من اللواء (29) في فرقة المشاة السادسة وبتنسيق استخباري دقيق تمكنت من ضبط كدس للأسلحة والاعتدة والمواد المتفجرة، في منطقة الطارمية شمالي بغداد".واضافت، ان "الكدس يحتوي على صاروخ C5K، و(10) صواريخ قاذف ضد الدروع و(12) حشوة صاروخ قاذفة، و(13) صاروخ قاذفة مضاد للأشخاص، وثلاث قنابر هاون عيار (١٢٠) ملم مع (20) حشوة، وعبوة ناسفة معدة للتفجير، و(12) صمام تفجير مختلف الاحجام، وحشوتين لصاروخ كهربائي وخمس حشوات صواريخ مختلفة، و(52) خرطوش قنبر هاون"، مؤكدة انه " تم رفع المواد دون حادث".واشارت الى ان "قوة من اللواء (59) في الفرقة ذاتها وبالتنسيق مع جهاز الأمن الوطني تمكنت ايضا من ضبط كِدس آخر للأسلحة والأعتدة والمواد المتفجرة من مخلفات عصابات داعش الإرهابية، مطمورة تحت الأرض شمالي بغداد، تم رفعها دون حادث".وتابعت: "كما تمكنت قوة من اللواء (27) في فرقة المشاة الحادية عشرة وبالتنسيق مع استخبارات عمليات بغداد وجهاز الأمن الوطني من القاء القبض على متهم بتجارة المواد المخدرة، وضُبط بحوزته (440) غرام من مادة الحشيشة المُخدرة في منطقة الدَّاوُدِيّ ضمن قاطع المنصور".

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