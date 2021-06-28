2021/06/29 | 00:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غارات أميركية على فصائل موالية لإيران عند الحدود السورية

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