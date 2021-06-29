2021/06/29 | 01:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أكرم_شلغين نادى الدكتور يزيد على زميلة الدكتور سالم عند مرور الأخير أمام مكتبه وقال دكتور تفضل لنحتسي القهوة معا فاستجاب زميله الدكتور سالم ودخل مكتبه وجلس فأشغل المضيف الغلاية الكهربائية وراح يحضر القهوة ووضعها في كأس ورقي متوسط الحجم وقبل أن يرشف منه قرع طالب سنة أخيرة من دراسته الباب وقال للدكتور سالم: "دكتور أحتاجك بموضوع" فأجاب: "تفضل قل ما تريد!" فقال "أحتاجك خارج المكتب...!" نهض الدكتور سالم عن الكرسي ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (-رخيصة- - أكرم شلغين) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (-رخيصة- - أكرم شلغين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).