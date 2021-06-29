2021/06/29 | 01:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعفجر منتخب سويسرا مفاجأة مدوية بإقصاء نظيره الفرنسي، بطل العالم، من دور الـ16 لكأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، بعد مباراة ماراثونية امتدت لركلات الترجيح.انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بتعادل الفريقين بثلاثة أهداف لكل منهما، قبل أن ينتصر منتخب سويسرا 5-4 بركلات الترجيح، ويتأهل لمواجهة إسبانيا في دور الثمانية، بينما ودع الديوك المنافسات مبكرا رغم تصدرهم ترشيحات التتويج باللقب القاري.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سويسرا تهزم فرنسا بركلات الترجيح وتتأهل لربع نهائي اليورو) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سويسرا تهزم فرنسا بركلات الترجيح وتتأهل لربع نهائي اليورو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).