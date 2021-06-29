سويسرا تقصي فرنسا من كأس أوروبا وتتأهل إلى ربع النهائي

2021/06/29 | 01:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقصى المنتخب السويسري لكرة القدم نظيره الفرنسي، وصيف الدورة الماضية من كأس أوروبا، في مفاجأة من العيار الثقيل.

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