أمم أوروبا: سويسرا تطيح بأبطال العالم وتحجز مقعدها في ربع النهائي

2021/06/29 | 01:15 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

حجز المنتخب السويسري مقعده في ربع نهائي بطولة أمم أوروبا 2020 بفوزه بركلات الترجيح على نظيره الفرنسي بعد التعادل بثلاثة أهداف لكل منهما.

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وعاش عشاق كرة القدم واحدة من أروع الليالي بعد أن أكملت مباراة فرنسا وسويسرا السهرة الكروية المذهلة التي بدأتها المباراة السابقة بين إسبانيا وكرواتيا.

وامتدت المباراة بين سويسرا وفرنسا إلى الأشواط الإضافية ثم إلى ركلات الترجيح، التي أهدر كيليان مبابي آخرها مؤهلا سويسرا.

يتبع..

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