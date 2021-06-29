لبنان يختبر

2021/06/29 | 01:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتخطى درجات الحرارة في بيروت خلال هذا الأسبوع عتبة الـ 30 درجة مئوية، مع نسبة رطوبة تلامس الـ70 في المئة.حر شديد، ولكنه وضع طبيعي لا يخرج عن المعدلات السنوية المسجلة لمثل هذه الأيام من العام، وبالطبع ليس أعلى المعدلات العالمية للحرارة.ومع ذلك استيقظ ماهر اليوم وهو يشعر أنه "في جهنم"، ومثله مئات الآلاف من اللبنانيين.

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