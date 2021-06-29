منها إنقاص الوزن.. دراسة تحدد 9 فوائد لعصير المشمش

2021/06/29 | 02:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعالمشمش..فاكهة صيفية تتميز بعناصر غذائية كثيرة، تحقق مجموعة من الفوائد خاصة مع تناولها على هيئة عصير.وبحسب موقع الكونسلتو: يحتوي كل 100جم من المشمش على 54 سعرة حرارية، و13.3 جرامًا من الكربوهيدرات، و11.7 جرامًا من السكر، و0.3 ملليجرام من الحديد، و104 ملليجرام من البوتاسيوم، و6 ملليجرامًا من الصوديوم، و25 ملليجرامًا من فيتامين سي، و167 من فيتامين أ.ولذا فإن وجود تلك العناصر يساعد على تحسين الصحة العامة في أكثر من اتجاه، رصدنا منها 9 فوائد مياشرة، هي:1- تقوية النظروذلك لاحتوائه على فيتامين أ والبيتا كاروتين، وهما يعملان على تقوية النظر، وتجنيب الشخص إصابة بأمراض مثل إعتام عدسة العين والجلوكوما.2- زيادة المناعةوذلك لاحتوائه على على فيتامين سي، الذي يعزز قدرة الجسم في إطار مكافحة الفيروسات والبكتيريا والفطريات.3- إنقاص الوزن:حيث يمكن للأشخاص الذين يتبعون نظاما غذائيا يهدفون من خلاله إلى إنقاص وزنهم أن يتناولوا كوبا من عصير المشمش، والذي يحتوي على 34 سعرة حرارية فقط.4- تحسين عملية الهضم:وتاتي قدرته على تحسين الهضم من خلال احتوائه على قدر كبير من الألياف، التي تسهل حركة الأمعاء وتحد من إزعاجات الجهاز الهضمي المختلفة.5- تعزيز صحة القلب:وتأثير عصير المشمش على القلب يأتي من احتوائه على البوتاسيوم بكميات عالية وبالتالي يتم ضبط ضغط الدم وتعمل الدورة الدموية بصورة طبيعية.6- مضاد للأنيميا:وذلك لاحتوائه على معدن الحديد، فيتم إنتاج الهيموجلوبين بصورة صحيحة ويتم نقل الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم.7- ترطيب الجسم:ولأن المشمش يحتوي على الماء وعلى البوتاسيوم الذي يساعد على حفظ توازن السوائل، فإنه يساعد على حماية الجسم من الجفاف، وبالتالي يساعد على ترطيب الجسم وحمايته من الإصابة بالجفاف.8- الوقاية من الأمراض المزمنة:حيث يحتوي على مادتي الفلافونويد والأنثوسيانين اللتين تخفضان من مستويات الالتهاب بالجسم، بما يتراوح بين 42 و73%، وبالتالي يقل تعرض الشخص للإصابة بأمراض كالسكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.9- فوائد للبشرة:ولأن المشمش يحتوي على مضادات الأكسدة فإنه يحمي البشرة من ظهور التجاعيد، وأيضا يعمل المجفف منه على حماية الجلد من أضرار الأشعة فوق البنفسجية، مثل الحروق وسرطان الجلد.المصدر: سبوتنيك

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