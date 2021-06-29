قمة بغداد.. باستضافة قادة مصر والأردن

2021/06/29 | 02:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناقش الحلقة أهم ما جاء في قمة بغداد2021، وملفات التعاون المشترك بين بغداد ومصر والأردن، ومن أهمها الأمن، والسياسة، والاقتصاد، والطاقة.كيف سيكون مستقبل العلاقات بين دول القمة الثلاثية، ودور العراق في استقرار المنطقة العربية.

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