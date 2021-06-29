مسؤول سوداني يعلن قرارا هاما بشأن

2021/06/29 | 03:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول بوزارة المالية السودانية، في وقت متأخر الاثنين، إن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وصل إلى "نقطة اتخاذ القرار" بشأن دخول السودان مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC)، ما يعني أن السودان يستطيع تخفيف ديونه التي تزيد عن 50 مليار دولار

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