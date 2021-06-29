واشنطن توصي رعاياها بعدم السفر إلى الإمارات

2021/06/29 | 03:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن السلطات رفعت مستوى التحذير من السفر المتعلق بكورونا إلى الإمارات للمستوى الرابع، الذي يقضي بعدم السفر.

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وقالت الوزارة في بيان إنها رفعت أيضا التحذير من السفر إلى ليبيريا وموزمبيق وأوغندا وزامبيا إلى المستوى الرابع أيضا.

وكانت وزارة الصحة الإماراتية أعلنت أن سلالات "بيتا" و"دلتا" و"ألفا" المتحورة من فيروس كورونا، هي الأكثر انتشارا في البلاد حاليا.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم الوزارة فريدة الحوسني، إن "حالات الوفاة في البلاد ارتفعت خلال الأسبوع الماضي بسبب انتشار المتحورات الفيروسية، بالإضافة إلى عدم الالتزام بالتدابير الوقائية والتخوف من اللقاحات".

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