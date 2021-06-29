غوتيريش: الأحداث الأخيرة في منطقة تيغراي مقلقة للغاية

2021/06/29 | 03:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعاعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن "الأحداث الأخيرة في منطقة تيغراي بإثيوبيا مقلقة للغاية".وقال في بيان أصدره المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك، إن تلك الأحداث "تبرهن مرة أخرى على أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة"، مضيفا: "لقد تحدثت للتو مع رئيس الوزراء آبي أحمد وآمل أن يتم وقف الأعمال العدائية بشكل فعال".وشدد على أنه "من الضروري حماية المدنيين، ووصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين وإيجاد حل سياسي".وفي وقت سابق ، دخلت القوات المتمردة في إثيوبيا، مدينة ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي شمالي البلاد، بحسب وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية.

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