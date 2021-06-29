2021/06/29 | 03:57 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: عمر عبد اللطيف

حدَّدت الحكومة أكثر من 130 مشروعاً خدمياً في محافظة نينوى، لإنجازها خلال المرحلة المقبلة.

وقال مستشار رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صباح عبد اللطيف لـ”الصباح”: إنَّ “اللجنة العليا لإعمار الموصل شُكلت منذ شهرين ونصف الشهر، وحدَّدت بالبداية المشاريع المطلوبة والتي يمكن للجنة تنفيذها خلال المرحلة المقبلة”، مشيراً إلى أنَّ “معظمها مشاريع بنى تحتية وخدمية وصحية”.



وأضاف أنَّ “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وافق على تحويل بعض الأرصدة التي كانت مجمَّدة لحساب المحافظة لاستغلالها لإعادة إعمار بعض المشاريع فيها، ولدى اللجنة أولويات بالبناء”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( 130 مشروعاً خدمياً في نينوى ) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( 130 مشروعاً خدمياً في نينوى ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).