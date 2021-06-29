قتلى وجرحى في انفجار خط غاز بولاية تكساس الأميركية

2021/06/29 | 04:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقى شخصان مصرعهما، وأصيب ثلاثة آخرون، فى انفجار خط للغاز، الاثنين، في مقاطعة كولين، بولاية تكساس الأميركية، بحسب ما أفادت شبكة "أي بي سي".

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