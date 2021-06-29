قرار الغارات الجوية في العراق

2021/06/29 | 04:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام لا يصدر تفويض من الرئيس الأمريكي بإطلاق أوامر الغارات الجوية على أي هدف محتمل في العراق محتمل ان يكون تهديدا لمصالح الولايات المتحدة، الا بعد استشارات متكاملة من البنتاغون والاستخبارات والدائرة الضيقة للرئيس، وهذا القرار ليس رد فعل لعملية قصف استهدفت أربيل بطائرات مسيرة قبل يوم من الغارات الامريكية وانما هو […]

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