مشاهد قاسية من واسط: جوقة من عناصر الأمن يصعقون شاباً تظاهر ضد انقطاع الكهرباء!

2021/06/29 | 04:21 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أظهرت مشاهد مصورة من تظاهرة قضاء العزيزية بمحافظة واسط، مجموعة من عناصر القوات الأمنية وهم ينهالون على متظاهر بالضرب والركل، فيما يتولى أحدهم صعقه بالكهرباء، وذلك بعد تجمع عدد من المتظاهرين أمام دائرة كهرباء القضاء، احتجاجاً على تراجع ساعات التجهيز.

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متظاهرون أبلغوا مراسل "ناس" في واسط، أن عدداً من سكان قضاء العزيزية تجمعوا بالقرب من مبنى دائرة الكهرباء احتجاجاً على تراجع ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية مع ارتفاع درجات الحرارة وتجاوزها حاجز الأربعينات.

وقال متظاهرون في مقاطع مصوّرة، إن قضاء العزيزية شهد تدفق قوات إضافية من خارج المدينة، معظمها من قوات مكافحة الشغب.

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