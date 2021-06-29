2021/06/29 | 04:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نصحت وزارة الخارجية الأميركية المواطنين الأميركيين بتجنب السفر إلى روسيا، مشيرة إلى قيود شديدة تفرضها السلطات على الأميركيين، وخطر التقاط عدوى فيروس كورونا المستجد، وووقع عمليات إرهابية

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