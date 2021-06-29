2021/06/29 | 04:52 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

حصل "ناس" على مقطع الفيديو الكامل، الذي يُظهر اعتداء قوات الأمن على أحد متظاهري قضاء العزيزية، بعد أن شهدت المدينة احتجاجات إثر تراجع ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية.

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وفي المقطع الفيديوي الذي التقطه سكان منزل مجاور، تُظهر المَشاهد أن القوة الأمنية قد تمكنت بالفعل من السيطرة على الشاب، إلا أن احد عناصرها ألقاه أرضاً، ليتولى آخرون ضربه بالهروات وصعقه بالكهرباء، فيما تحاول سيدة -كانت تراقب المشهد مع عائلتها من سطح منزل مجاور- ثنيَ القوة الأمنية عن الاعتداء.

متظاهرون أبلغوا مراسل "ناس" في واسط، أن عدداً من سكان قضاء العزيزية تجمعوا بالقرب من مبنى دائرة الكهرباء احتجاجاً على تراجع ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية مع ارتفاع درجات الحرارة وتجاوزها حاجز الأربعينات.

وقال متظاهرون في مقاطع مصوّرة، إن قضاء العزيزية شهد تدفق قوات إضافية من خارج المدينة، معظمها من قوات مكافحة الشغب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفيديو الكامل لتعذيب متظاهر العزيزية صعقاً بالكهرباء.. وسط استغاثات النسوة) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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