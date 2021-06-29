الاعمار البرلمانية تقدم مقترحاً لإنشاء صندوق دعم العشوائيات

2021/06/29 | 05:30 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

كشفت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، أمس الاثنين، عن رؤية جديدة للحكومة حول قانون معالجة العشوائيات، فيما أشارت الى تضمين مقترح لإنشاء صندوق دعم العشوائيات.

وقال عضو اللجنة عباس يابر العطافي إن «هناك نسختين من قانوني معالجة العشوائيات داخل مجلس النواب، حيث تمت قراءتهما قراءة أولى وثانية ومناقشتهما، ولم يبقَ سوى التصويت عليهما»، مبيناً أن «أحد القانونين يعالج العشوائيات ضمن التصميم السكاني، والثاني يعالج التجاوز على الأراضي الزراعية وتم دمجهما بقانون واحد».

وأشار الى أن «مجلس النواب أضاف بنداً للقانون إنشاء صندوق لدعم العشوائيات، ولكن الحكومة طلبت التريث بالمشروع وعدم التصويت عليه»، مؤكداً أن «مجلس النواب لا يزال في نقاش بشأن القانون وينتظر الحكومة من أجل طرحه ضمن الجلسة للتصويت عليه».

وتابع العطافي أن «الحكومة لديها رؤية جديدة بشأن القانون».



وكشف عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون النائب غايب العميري في وقت سابق، عن مساعٍ لتشريع قانون معالجة العشوائيات، فيما أشار إلى وجود أكثر من ستة ملايين شخص يسكنون في العشوائيات.

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