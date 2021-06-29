ميسي يقود الأرجنتين لربع نهائي كوبا أميركا

2021/06/29 | 05:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قاد النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، منتخب بلاده، الاثنين، للفوز على بوليفيا بأربعة أهداف، متأهلا لربع نهائي كوبا أميركا.

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