عوائق الحل الليبرالي العربي

2021/06/29 | 06:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "إذا كانت الليبرالية هي منظومة الأفكار (ومن وراء ذلك التشريع القانوني والتأسيس الإداري) القادرة على تغيير "واقع الحال العربي"، هذا الواقع الذي يُقِرًّ الجميع بمأساويته، فلماذا كان نصيبها الرفض؟"

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