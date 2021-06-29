بحث: سبائك معدن البايرايت تحوي

2021/06/29 | 07:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشف العلماء أن ما يطلق عليه "الذهب الأحمق" يحتوي في الواقع على نوع تم اكتشافه حديثًا من الذهب الحقيقي، بحسب موقع "ساينس ألرت".

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