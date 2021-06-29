2021/06/29 | 07:17 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد صباح عبد اللطيف مشتت مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الإعمار والاستثمار، اليوم الاثنين، أن قانون مجلس الإعمار والاستثمار في طريقه للتشريع، فيما أشار إلى أن القانون سيضع استراتيجية لبناء البلد.وقال مشتت لوكالة الأنباء العراقية …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشار رئيس وزراء العراق: قانون مجلس الإعمار والاستثمار في طريقه لـ"النواب") نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستشار رئيس وزراء العراق: قانون مجلس الإعمار والاستثمار في طريقه لـ"النواب") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).