الزرفي: بيوت العراقيين تحولت الى افران بسبب الكهرباء

2021/06/29 | 07:17 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 7 ساعة

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اكد النائب عدنان الزرفي، الاثنين، ان بيوت العراقيين تحولت الى افران بسبب الكهرباء، مشيرا الى تحوله على ايديكم الى وسيلة للإبادة.

وذكر الزرفي في تغريدة على تويتر، اليوم (28 حزيران 2021)، انه "لو إستخدمتم جزءا من براعتكم بالتبرير طيلة العقدين الماضيين للعمل لما تحولت بيوت العراقيين الى أفران".

واضاف، انه "وفرنا كل ما طلبتم من أموال، أنصفوا الناس الذين تسلقتم على أكتافهم، الكهرباء على ايديكم تحولت الى وسيلة للإبادة، أثبتوا إنكم عراقيين مرة".

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