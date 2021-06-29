وسط موجة الحر اللاهب.. توقف مفاجئ لخطي نقل الكهرباء الايرانية بمحافظة عراقية

2021/06/29 | 07:17 - المصدر: NRT عربية

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منذ 7 ساعة

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أعلنت مديرية توزيع الكهرباء في محافظة ديالى، الاثنين، توقف خطي نقل الكهرباء من الجانب الإيراني لأسباب مجهولة.

وقالت المديرية في بيان ورد لـ NRT عربية، (28 حزيران 2021) إن "خطي ديالى_ميرساد 400 كي في المغذي لاقضية الخالص وبعقوبة وبلدروز، وخط سربيل زهاب 150 كي في المغذي لاقضية خانقين والمقدادية، توقفا بشكل مفاجئ من الجانب الإيراني دون معرفة الأسباب".

وأشارت إلى أن "هذا الأمر تسبب بانقطاع التيار الكهربائي في عموم محافظة ديالى، إضافة إلى تقليل حصة الطاقة المجهزة للمحافظة من قبل السيطرة الوطني بسبب تجاوز الاحمال الحدود المقررة للعمل بها بسبب زيادة الطلب على الطاقة والتي تسببت بأنقطاع التيار الكهربائي على أغلب المدن في محافظتنا العزيزة".

ويأتي انقطاع الخطين وسط موجة حرارة تجتاح العراق، وتصل في الكثير من المناطق إلى 50 درجة مئوية، وهو ما يزيد الطلب على الطاقة".

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