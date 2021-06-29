سويسرا تقصي منتخب فرنسا خارج يورو( 2020 )

2021/06/29 | 07:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ حقق المنتخب السويسري فوزًا صعبًا على نظيره الفرنسي بركلات الترجيح 5-4، بعد انتهاء المباراة بين الفريقين بالتعادل بنتيجة 3-3، في اللقاء الذي جمع المنتخبان على ملعب "أرينا ناسيونالا" ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" المقامة حالياً بمشاركة 24 منتخباً وتستمر الى الحادي عشر من شهر تموز المقبل .وجاء الهدف الأول في الدقيقة 15 من عمر المباراة عبر اللاعب هاريس سيفيروفيتش من ضربة رأسية رائعة وهو الهدف رقم 800 في تاريخ المسابقة، لينتهي الشوط الأول 1-0.وفي الشوط الثاني أحرز نجم ريال مدريد ومنتخب فرنسا كريم بنزيما هدفين في الدقيقتين 57 و59 من عمر اللقاء ".واضاف النجم الفرنسي ولاعب وسط مانشستر يونايتد بول بوجبا في الدقيقة 75 الهدف الثالث من تسديدة قوية جدا من قبل منطقة الجزاء في واحد من أفضل أهداف اليورو حتى الآن " .وفي الدقيقة 81 قلص هاريس سيفيروفيتش الفارق بإحرازه الهدف الثاني له ولمنتخب بلاده، قبل أن يسجل اللاعب ماريو جافرانوفيتش الهدف الثالث في الدقيقة 90 من عمر المباراة، ليحتكم الفريقين لشوطين إضافيين ثم ركلات جزاء ترجيحية من أجل حسم اللقاء " .وفي ركلات الترجيح نجح المنتخب السويسري في حسم اللقاء لصالحه بنتيجة 5-4 بعد أن أهدر مبابي ركلة الترجيح الأخيرة لفرنسا " .وبهذه النتيجة يلتقي منتخب سويسرا نظيره الاسباني في ربع النهائي، بعدما حقق الماتادور فوزا ماراثونيا على كرواتيا 5-3.يذكر ان منتخب فرنسا تاهل لدور الستة عشر بعد صدارة ترتيب المجموعة السادسة برصيد 5 نقاط، حيث حقق الفوز على منتخب ألمانيا بهدف دون مقابل في الجولة الأولى، قبل أن يتعادل مع المجر بهدف لكليهما في المباراة الثانية، وبهدفين أمام البرتغال في قمة المواجهات في الجولة الختامية ".فيما تأهل منتخب سويسرا الى دور الستة عشر باحتلاله المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، بعد أن تعادل مع منتخب ويلز 1-1، وخسر أمام منتخب إيطاليا بثلاثية، وفاز على منتخب تركيا بنتيجة 3-1.والتقى منتخبا فرنسا وسويسرا تاريخيا في 39 لقاء بجميع المسابقات، فازت فرنسا في 16 لقاء، وخسرت أمام المنتخب السويسري في 13 مواجهة، وانتهت 10 مباريات بنتيجة التعادل " ./انتهى2

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