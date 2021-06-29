صحف الثلاثاء تتناول جلسة البرلمان اليوم والعدوان الامريكي الاخير وازمة الكهرباء

2021/06/29 | 07:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ تناولت الصحف الصادرة الثلاثاء التاسع والعشرين من حزيران جلسة البرلمان اليوم والعدوان الامريكي الاخير وازمة الكهرباء.صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين تناولت جلسة البرلمان اليوم وقالت انه وبعد توقفهـا لعدة اسابيع، يعود مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لعقد جلساته الاعتيادية والمقرر ان يستهل جدول اعمالها بالتصويت على اعضاء محكمة التمييز الاتحادية ، والتصويت على مشروع قانون ومقترحين اخرين، وكذلك القراءة الاولى لأربعة تشريعات اخرى وقراءة مقترح قانون جديد.يأتي ذلك ، بعد عقد رئاسة مجلس النواب، امس الاثنين، اجتماعا ضم رؤساء الكتل النيابية، لمناقشة ديمومة عمل المجلس خلال الفترة المقبلة، فيما قرر عقد ثلاث جلسات متتالية خلال الاسبوع الجاري.وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب”: أن “رئاسة مجلس النواب عقدت اجتماعا ضم رؤساء الكتل النيابية، لمناقشة ديمومة عمل المجلس خلال الفترة المقبلة.وأضاف أن “الاجتماع بحث أهمية تشريع بعض القوانين والاتفاقيات التي وصلت إلى مرحلة التصويت، وتفعيل الدور الرقابي للمجلس، بالإضافة إلى ضرورة التصويت على أعضاء محكمة التمييز الاتحادية خلال الجلسات القادمة”، موضحاً أن “الاجتماع بحث ايضا تشكيل لجنة خبراء لاختيار أعضاء مفوضية حقوق الإنسان.واشار البيان الى أنه “تقرر، خلال الاجتماع، عقد جلسات متتالية الأسبوع الجاري في أيام الثلاثاء والأربعاء والخميسوتابعت الصحيفة ان رئاسة مجلس النواب تسلمت كتابا رسميا من مجلس القضاء الأعلى يتضمن ترشيح ثمانيـة قضاة لتعيينهم في عضويـة محكمة التمييز الاتحادية ، والطلب بعرض اسماء المرشحين على مجلس النواب للموافقة على اختيارهم.لكن لجنة متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي النيابية، افصحت عن اسباب عدم اكتمال النصاب في جلسة مجلس النواب الاخيرة، وارجعت ذلك الى قرب موعد الانتخابات في العاشر من تشرين الاول المقبل .وقال عضو اللجنة النائب محمد الخالدي ان “هيئة رئاسة البرلمان والنواب قادرون على استئناف جلسات البرلمان، لكن هاجس الانتخابات يلقي بظلاله على اروقة البرلمان وانشغلت الكتل بالتحضير لبرامجها الانتخابية “، مشيرا الى ان “ لدينا الكثير من القوانين التي يحاول البرلمان تشريعها، وفي مقدمتها قانون النفط والغاز الذي يعد من القوانين الخلافية بين الاقليم والحكومة الاتحادية “.ورجح الخالدي، وهو المتحدث الرسمي لكتلة الجبهة العراقية الجديدة، استئناف الجلسات الاعتيادية لمجلس النواب الاسبوع المقبل للمناقشة والتصويت على القوانين المهمة، مبينا ان “هناك الكثير من القوانين التي ستطرح للمناقشة والقراءة الاولى والثانية على جدول الأعمال، بالإضافة الى ادراج بعض القوانين المهمة للتصويت.صحيفة الزمان تناولت العدوان الامريكي على قواتنا الامنية وقالت ان المجلس الوزاري‮ ‬للأمن الوطني‮ ‬ رفض‮ ‬جعل العراق ساحة لتصفية الحسابات،‮ ‬مستنكرا استهداف الحشد الشعبي‮ ‬عند الشريط الحدودي‮ ‬مع سوريا‮.‬وقال بيان ان‮ (‬المجلس عقد اجتماعا طارئا برئاسة مصطفى الكاظمي‮ ‬،اعرب خلاله عن استنكاره وإدانته للقصف الأمريكي‮ ‬الذي‮ ‬استهدف موقعا للحشد قرب الحدود مع سوريا‮)‬، مؤكدا أن‮ (‬هذا الاعتداء‮ ‬يمثل انتهاكاً‮ ‬صارخاً‮ ‬للسيادة‮ ‬،‮ ‬ترفضه كل القوانين والمواثيق الدولية‮)‬،.واضاف انه‮ (‬يدرس اللجوء الى كل الخيارات القانونية المتاحة لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات التي‮ ‬تنتهك أجواء العراق وأراضيه،‮ ‬بالإضافة الى إجراء تحقيق شامل في‮ ‬ظروف الحادث ومسبباته والعمل على عدم تكراره مستقبلا‮)‬، مشددا على‮ (‬رفضه الكامل جعل العراق ساحة لتصفية الحسابات،‮ ‬أو استخدام أراضيه وسمائه للاعتداء على جيرانه،‮ ‬في‮ ‬الوقت الذي‮ ‬عززت فيه الحكومة خطواتها بانتهاج سياسة هادئة،‮ ‬واعتماد مبدأ الحوار سبيلا للحد من حدة الصراعات وتحقيق الأمن والاستقرار في‮ ‬العراق والمنطقة‮)‬، لافتا الى ان‮ (‬الحكومة لديها جلسات حوار متواصلة مع الجانب الأمريكي،‮ ‬وصلت الى مراحل متقدمة والى مستوى البحث في‮ ‬التفاصيل اللوجستية،‮ ‬لانسحاب القوات القتالية من العراق الذي‮ ‬سيتم الإعلان عن تفاصيله لاحقا‮).‬بدوره‮ ‬، قال المتحدث باسم الخارجية أحمد الصحاف في‮ ‬بيان ت إن‮ (‬بغداد تجدد رفضها التام أن‮ ‬يكونَ‮ ‬العراقُ‮ ‬طرفاً‮ ‬في‮ ‬أي‮ ‬صراعٍ‮ ‬أو مواجهة على أراضيه‮).‬من جانبه‮ ‬، قال اللواء‮ ‬يحيى رسول، الناطق بأسم القائد العام في‮ ‬بيان (‬العراق‮ ‬يتمسك بحقه في‮ ‬السيادة على اراضيه ومنع استخدامها كساحة لردود الفعل والاعتداءات‮)‬، داعيا الى‮ (‬التهدئة وتجنب التصعيد بكل أشكاله‮).‬ورأت هيئة الحشد الاعتداء إضعاف للعراق وقواته الأمنية.واشار الحشد في‮ ‬بيان امس ان‮ (‬هذا الاعتداء‮ ‬يمثل استهدافا لسيادة العراق‮ ‬، ولاسيما انه‮ ‬يتزامن مع النجاحات التي‮ ‬تمثلت بالاستعراض بمناسبة تأسيس الحشد الذي‮ ‬رعاه القائد العام وانعقاد القمة الثلاثية في‮ ‬بغداد‮).‬وعن ازمة الكهرباء قالت صحيفة الصباح ان رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وجه ، قيادة العمليات المشتركة بعقد اجتماع طارئ خلال 24 ساعة، والخروج بستراتيجية متكاملة، بالتعاون بين القيادات الأمنية للعمليات المشتركة ووزارة الكهرباء، من أجل تأمين انسيابية تزويد المواطن العراقي بالطاقة الكهربائية، وذلك عقب العمليات الإرهابية التخريبية التي طالت أبراج نقل الطاقة ومحطات الكهرباء في أكثر من منطقة ما تسبب بخروج عدد منها عن منظومة الشبكة الوطنية وتزايد ساعات الانقطاع.وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أن القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي ترأس أمس الاثنين اجتماعاً طارئاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، ودعا الاجتماع المواطنين الى التعاون مع الأجهزة الأمنية لحماية ثروة العراق وبناه التحتية من عبث المخربين، مشدداً على أن قواتنا المسلحة سترد على كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن المواطن والمساس بالبنى التحتيةوأكّد المجلس أنه في الوقت الذي بدأ انتاج الطاقة الكهربائية بالارتفاع ووصل الى أكثر من 20 ألف ميغاواط، وهو الأعلى في تأريخ الدولة العراقية، فضلاً عن الطاقة المستوردة، وأيضاً افتتاح الحكومة للعديد من المشاريع المعطلة والمتلكئة بعد تذليل الصعاب والاشكالات التي تعيقها، من أجل توفير الطاقة الكهربائية للمواطنين، فإن هناك مجاميع تخريبية وإرهابية تسعى لإرباك الأوضاع باستهدافها المحطات والأبراج، ما تسبب بفقدان الطاقة المجهزة للمناطق في بغداد والفرات الأوسط، وفاقم من معاناة المواطنين.وبين المجلس أن القوات الأمنية تبذل جهوداً كبيرة لحماية أبراج الطاقة الكهربائية، حيث تحتوي الشبكة الوطنية على 46 ألف برج، وإن كلفة إصلاح كل برج متضرر تصل الى 30 مليون دينار، كما أن هناك مستحقات متأخرة للمستثمرين بالمليارات، وللدول التي نستورد منها الطاقة والغاز، وأكد أن هذه المستحقات لم يجر تضمينها في الموازنة، حيث تعرّضت بعض التخصيصات الى الحذف خلال المناقشة البرلمانية، في الوقت الذي عانت فيه الشبكة الكهربائية من أكثر من 35 هجوماً تخريبياً فقط في عام 2021، إضافة الى العديد من التعرضات والهجمات الأخرى وآخرها الاعتداء على محطة صلاح الدين الحرارية بالصواريخ أمس الأول الأحد.الصحيفة نقلت عن ، الناطق باسم وزارة الكهرباء أحمد العبادي: قوله إن "الوزارة ومن خلال الاستهدافات الأخيرة التي طالت المنظومة لمست وجود استهدافات عشوائية وأخرى ممنهجة على خطوط نقل الطاقة والبنى التحتية لقطاع الكهرباء،إذ لم تكتف العناصر المنفذة لهذه الاعتداءات باستهداف الخطوط والأبراج بل تطور الى استهداف المحطات التحويلية الناقلة للطاقة واستهداف الموارد البشرية، حيث استشهد عدد من الموظفين، وبالتالي هناك هجمات كبيرة خلال العشرة أيام الماضية بلغت 31 عملية استهدافللخطوط الناقلة".وأضاف أن "عمليات الاستهداف بهذا الشكل تصب في عدة أمور أهمها الإيغال بإيذاء المواطنين وحرمانهم من تجهيز الكهرباء وتحديد أحمال المنظومة وعزل المحافظات عن بعض وبالتالي إرباك عمل الملاكات، ما ينعكس سلباً على ساعات التجهيز"،.ونوه بأن "أهداف المنفذين لهذه العمليات هي لزراعة اليأس والاحباط في نفوس المواطنين من الأداء الحكومي، و الهدف الآخر يسعى باتجاه تجيير الجهد الحكومي لصالح أشخاص"، معبراً عن اعتقاده بأن "الهجمات والاستهدافات التي طالت الخطوط الناقلة والمحطات فيها جنبة من التصفيات واستهدافات سياسية وعوامل استفادة شخصية".وأضاف، "لذلك أوصت الوزارة بفتح تحقيق بعمليات الاستهداف الأخيرة إذ لمست بأن بعض الحوادث كانت ممنهجة وليست عشوائية، وبالتالي أوصت وزارة الكهرباء الجهد الاستخباري ووزارتي الداخلية والدفاع بالتنسيق مع وزارة الكهرباء لفتح تحقيقات لكشف ملابسات تلك الحوادث"، مؤكداً" ضرورة ابعاد ملف الكهرباء عن التجاذبات السياسية كونه ملفا خدميا فنيا بامتياز بعيدا عن المزايدات والدعاية الانتخابية والتصفيات السياسية"وأكد العبادي أن "إنتاج الطاقة وصل قبل هذه الاعتداءات الى 20 الف ميغاواط ولكن بعد الحادث الذي طرأ على محطة الامين 400 وانفصال 6 خطوط رئيسة، أدى الى انفصال المنظومة في المنطقة الجنوبية وواسط وأجزاء من بغداد أربك موضوع الانتاج، وبالتالي هناك وحدات توليدية انفصلت وبعد ساعات تم عزل مكان الحادث في محطة الامين وتمت اعادة جميع الخطوط الناقلة والمحطات الى العمل، ولكن هناك جزئيات بمحطات الانتاج كوحدات توليدية في المحطات الحرارية توقفت ويجري العمل حالياً على اعادتها هي والوحدات الأخرى التي جرى استهدافها"../انتهى

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